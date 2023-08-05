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Afet bölgesinde eğitim seferberliği

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Giriş: 05.08.2023 15:19
Deprem bölgesinde eğitim seferberliği sürüyor. Hatay'da eğitim ve öğretimin kesintisiz sürmesi için yeni okullar inşa ediliyor. Son durumu, A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
Afet bölgesinde eğitim seferberliği
Afet bölgesinde eğitim seferberliği
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