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Afet bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2023 12:14
Meteoroloji'den deprem bölgesine yönelik sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
Afet bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Afet bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
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