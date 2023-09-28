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AFAD ve İstanbul Valiliği'nden "İstanbul'da yağış sürecek" uyarısı

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Giriş: 28.09.2023 17:53
Güncelleme:28.09.2023 17:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün itibarıyla İstanbul dahil tüm yurt için sağanak, dolu, sel uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından bugün AFAD ve İstanbul Valisi Davut Gül'den son dakika uyarısı geldi.
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