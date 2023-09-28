28 Eylül 2023, Perşembe
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AFAD ve İstanbul Valiliği'nden "İstanbul'da yağış sürecek" uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün itibarıyla İstanbul dahil tüm yurt için sağanak, dolu, sel uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından bugün AFAD ve İstanbul Valisi Davut Gül'den son dakika uyarısı geldi.