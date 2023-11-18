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Videolar Yaşam Videoları AFAD ve AKOM'dan İstanbul'a peş peşe uyarı! Yağış ve fırtına geliyor | 18-22 Kasım 2023

AFAD ve AKOM'dan İstanbul'a peş peşe uyarı! Yağış ve fırtına geliyor | 18-22 Kasım 2023

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Giriş: 18.11.2023 10:06
Türkiye geneli için sağanak yağış alarmı verildi. Başta İstanbul olmak üzere yağışın etkili olacağı bildirildi. AKOM ve AFAD'dan İstanbul için üst üste uyarılar gelirken, şiddetli yağışın pazar gününe kadar etkisini sürdüreceği aktarıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki bazı iller için kar yağışı tahmini yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava 5 gün boyunca nasıl olacak?
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