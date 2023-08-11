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AFAD son depremler | Bingöl sallandı! Valilikten flaş deprem açıklaması

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Giriş: 11.08.2023 07:19
Son dakika haberine göre AFAD'dan gelen açıklamada Bingöl Karlıova'da saat 04.55'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin ardından Bingöl Valiliği açıklama yaparken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,43 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Geçmiş Olsun Bingöl! Saat 04.55'te Merkezi Karlıova olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" denildi.

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