29 Ağustos 2021, Pazar
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AFAD görevlisi sel felaketini anlattı: Tüm evler sanki bir adanın içinde kalmıştı
Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan selin ardından yaralar sarılıyor. Tarifsiz acıların yaşandığı bölgede sel geride acı hikayeler bıraktı. A Haber ekibinden Damla Karasu ve Ömer Er günlerdir sel bölgesinde, o acılara, yarım kalan hayellare tanıklık ediyor. İşte AFAD görevlisi Atilla Çağlar'ın sel felaketinde yaşadıkları...