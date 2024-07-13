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AFAD duyurdu! Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2024 01:09
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremlere ilişkin yaptığı açıklamada Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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