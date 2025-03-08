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Af ve mağfiret ayı Ramazan! Eski Ramazanlar nasıl yaşanıyordu?

Af ve mağfiret ayı Ramazan! Eski Ramazanlar nasıl yaşanıyordu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.03.2025 16:08
Her yıl milyonlarca Müslüman Ramazan ayını bambaşka bir ruhla karşılıyor. Eskiden evler hazırlanıyor, iftar sofraları bereketle donatılıyordu. Eski Ramazanlar’ın özlemini sık sık dile getirdiğimiz bu günlerd geçmişe baktığımızda Ramazan kültürü nasıldı, neler yapılıyordu? İşte tüm detaylar…
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Af ve mağfiret ayı Ramazan! Eski Ramazanlar nasıl yaşanıyordu?
Af ve mağfiret ayı Ramazan!
Af ve mağfiret ayı Ramazan!
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