08 Mart 2025, Cumartesi
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Af ve mağfiret ayı Ramazan! Eski Ramazanlar nasıl yaşanıyordu?
Her yıl milyonlarca Müslüman Ramazan ayını bambaşka bir ruhla karşılıyor. Eskiden evler hazırlanıyor, iftar sofraları bereketle donatılıyordu. Eski Ramazanlar’ın özlemini sık sık dile getirdiğimiz bu günlerd geçmişe baktığımızda Ramazan kültürü nasıldı, neler yapılıyordu? İşte tüm detaylar…