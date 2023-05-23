Adliye önünde hareketli anlar! Önce silah sesi duyuldu sonra...

Dehşete düşüren olay öğleden sonra Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na önünde meydana geldi. Havaya ateş eden bir kişi daha sonra intihar edeceğini söyledi. Hareketli anlara sebep olan silahlı şahıs, başsavcıya mektup iletilmesini istedi. İşte akılalmaz olayın detayları...