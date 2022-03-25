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Adliye önünde çatışma: 4 ölü! Gözaltındaki 18 kişi ne anlattı?

A Haber
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Giriş: 25.03.2022 09:25
İstanbul Küçükçekmece Adliyesi önünde husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Adliye ortalık bir anda savaş alanına döndü. 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 18 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan iki tabanca ile bir pompalı tüfeği de ele geçirildi. 18 kişinin sorgusu sürüyor. İfadelerinde ne anlattılar? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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