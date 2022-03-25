25 Mart 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Adliye önünde çatışma: 4 ölü! Gözaltındaki 18 kişi ne anlattı?
İstanbul Küçükçekmece Adliyesi önünde husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Adliye ortalık bir anda savaş alanına döndü. 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 18 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan iki tabanca ile bir pompalı tüfeği de ele geçirildi. 18 kişinin sorgusu sürüyor. İfadelerinde ne anlattılar? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.