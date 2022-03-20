20 Mart 2022, Pazar
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Adli tıp raporu ortaya çıktı! Fenomen Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili ağabeyi konuştu: Telefonu ve cüzdanı da kayıp
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki piknik alanında bulunan insan kemiklerinin, 8 aydır kayıp olarak aranan internet fenomeni Yunus Dönertaş'a ait olduğunun kesinleşmesinin ardından ağabey Mahmut Dönertaş, cinayetten şüphelenmediklerini söyledi. Dönertaş, "Cüzdan, cep telefonu bunlar kayıp. Ne olduğu bilinmiyor. Her şey olabilir ama adli tıp raporu, bizim bütün şüphelerimizi ortadan kaldırdı" dedi.