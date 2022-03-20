20 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adli tıp raporu ortaya çıktı! Fenomen Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili ağabeyi konuştu: Telefonu ve cüzdanı da kayıp

Adli tıp raporu ortaya çıktı! Fenomen Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili ağabeyi konuştu: Telefonu ve cüzdanı da kayıp

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2022 19:03
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki piknik alanında bulunan insan kemiklerinin, 8 aydır kayıp olarak aranan internet fenomeni Yunus Dönertaş'a ait olduğunun kesinleşmesinin ardından ağabey Mahmut Dönertaş, cinayetten şüphelenmediklerini söyledi. Dönertaş, "Cüzdan, cep telefonu bunlar kayıp. Ne olduğu bilinmiyor. Her şey olabilir ama adli tıp raporu, bizim bütün şüphelerimizi ortadan kaldırdı" dedi.
Yunus Dönertaş adli tıp raporu ortaya çıktı!
Yunus Dönertaş adli tıp raporu ortaya çıktı!
Dünyanın ilk beyin ameliyatı Aksaray’da yapıldı
Dünyanın ilk beyin ameliyatı Aksaray'da yapıldı
İBB Sarıyer’deki çınarları kesecek iddiası
İBB Sarıyer’deki çınarları kesecek iddiası
Fethiye’de orman yangını
Fethiye'de orman yangını
Geçiş ücreti ne kadar?
Geçiş ücreti ne kadar?
Cesedi otel odasında çıplak bulundu
Cesedi otel odasında çıplak bulundu
Kesilen çınarların kökü canlı mıydı?
Kesilen çınarların kökü canlı mıydı?
Uzman isim ’temastan kaçının’ diyerek uyardı!
Uzman isim 'temastan kaçının' diyerek uyardı!
Ayının balık avladığı anlar kamerada!
Ayının balık avladığı anlar kamerada!
Sıcaklık eksi 20 dereceye düşünce ağaçta dona kaldı
Sıcaklık eksi 20 dereceye düşünce ağaçta dona kaldı
Ünlü manken Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor mu? Ünlü manken Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanma sebebi ne? Ünlü manken Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanma sebebi Harun Tan mı?
Ünlü manken Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor mu? Ünlü manken Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanma sebebi ne? Ünlü manken Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanma sebebi Harun Tan mı?
2022 Temmuzda asgari ücrete zam olacak mı?
2022 Temmuzda asgari ücrete zam olacak mı?
Daha Fazla Video Göster