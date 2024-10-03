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Adli tıp ekipleri çalışmasını tamamladı! Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı

Adli tıp ekipleri çalışmasını tamamladı! Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 11:58
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Cem Garipoğlu’nun mezarı bugün açıldı. Adli tıp ekipleri çalışmalarını bitirdi. Bölgeden gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Akyürek anlattı.
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