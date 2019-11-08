Adıyaman'dan korkunç olay! Cesedi ormanlık alanda çürümeye başlamış halde bulundu
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan Payamlı Köyü yakınlarındaki ormanlık alan içerisinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.
AĞACA İPLE ASILI HALDE BULUNDU
Yaklaşık 3 haftalık olduğu tahmin edilen erkek cesedinden etrafa yayılan kokulardan dolayı köylülerde cesedin yanına yaklaşamayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yüzlerine maske takarak cesede yaklaşa bildi. Ağaca iple asılı olarak bulunan erkek cesedi, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset torbasına konuldu. 65-70 Yaşlarında olduğu belirlenen ve çürümeye yüz tutan erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılacak olan otopsinin ardından ölen kişinin kimlik tespiti yapılacak.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.
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