Adıyaman'daki hasarın boyutu havadan böyle görüntülendi

Depremin vurduğu şehirlerin başında gelen Adıyaman'da 5.gündeki çalışmalar havadan görüntülendi. Binin üzerinde binanın yıkıldığı şehirde bir çok noktada enkaz dikkat çekerken, bazı apartmanların sadece bazı katlarının balkonlarının yıkılması dikkat çekti.

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