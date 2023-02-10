10 Şubat 2023, Cuma
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Adıyaman'daki hasarın boyutu havadan böyle görüntülendi
Depremin vurduğu şehirlerin başında gelen Adıyaman'da 5.gündeki çalışmalar havadan görüntülendi. Binin üzerinde binanın yıkıldığı şehirde bir çok noktada enkaz dikkat çekerken, bazı apartmanların sadece bazı katlarının balkonlarının yıkılması dikkat çekti.