14 Temmuz 2022, Perşembe
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Adıyaman'da yürekleri ağızlara getiren anlar! Pet bardağa su koydu… Engerek yılanını kuyruğundan yakaladı
Adıyaman'da görenlerin yüreklerini ağızlarına getiren anlar kameraya yansıdı. Mahmut Şen isimli vatandaş sıcaktan etkilenen engerek yılanına yardım etmek için bakın neler yaptı…