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Adıyaman'da yürekleri ağızlara getiren anlar! Pet bardağa su koydu… Engerek yılanını kuyruğundan yakaladı

İHA
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Giriş: 14.07.2022 15:49
Adıyaman'da görenlerin yüreklerini ağızlarına getiren anlar kameraya yansıdı. Mahmut Şen isimli vatandaş sıcaktan etkilenen engerek yılanına yardım etmek için bakın neler yaptı…
Yürekleri ağızlara getirdi YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİRDİ

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Yürekleri ağızlara getirdi!
Yürekleri ağızlara getirdi!
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