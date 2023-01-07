Adıyaman’da yol yapım çalışmaları sırasında bulundu! Tam 1600 yıllık

Adıyaman'da yol yapım çalışmaları esnasında kazılan alanda, Roma dönemine ait oda mezarları ile insan kemikleri bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemede, 5 iskeletin 1600 yıllık kemikler olduğu saptandı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölge, korumaya alındı.