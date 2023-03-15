15 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adıyaman'da yıkılan sitenin müteahhidi İran'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Adıyaman'da yıkılan sitenin müteahhidi İran'a kaçmaya çalışırken yakalandı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2023 11:22
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan bir sitenin müteahhidi olan ve hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi, Van üzerinden İran'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
A Haber ekibi sel bölgesinde!
A Haber ekibi sel bölgesinde!
Depremde mucize kurtuluş!
Depremde mucize kurtuluş!
İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler!
İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler!
Sele kapılan anne ve çocuğu...
Sele kapılan anne ve çocuğu...
Yıkılan sitenin müteahhidi İran’a kaçarken yakalandı
Yıkılan sitenin müteahhidi İran'a kaçarken yakalandı
BAYKAR’dan öğrencilere 10 bin adet tablet!
BAYKAR'dan öğrencilere 10 bin adet tablet!
İstiklal Caddesi’nde yangın
İstiklal Caddesi'nde yangın
Konteyner sele kapıldı!
Konteyner sele kapıldı!
Dünyanın en çılgın buluşu!
Dünyanın en çılgın buluşu!
Akıntıya kapılıp böyle sürüklendi
Akıntıya kapılıp böyle sürüklendi
Gelinini öldüren adamın anlattıkları kan dondurdu!
Gelinini öldüren adamın anlattıkları kan dondurdu!
Sünnet düğününde servet takıldı!
Sünnet düğününde servet takıldı!
Daha Fazla Video Göster