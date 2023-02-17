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Adıyaman'da yaşayan Birgül Tuncay'ın ineği enkazdan çıkarıldı

A Haber
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Giriş: 17.02.2023 09:46
Adıyaman'da enkaz altında kalan ineğini beslemek için günler boyu canını tehlikeye atan Birgül Tuncay'ın 'Bircan'ı enkaz altından çıkarıldı. Gaziantep'te molozlar arasından çıkarılan hayvanlar tedavi altına alındı.
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