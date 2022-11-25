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Adıyaman’da vahşet! Kendi evlatlarını öldürdükleri 19 yıl sonra ortaya çıktı

İHA
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Giriş: 25.11.2022 15:53
Adıyaman’da 19 yıl önce gayrimeşru olarak dünyaya gelen bebeğin öz anne ve babası tarafından öldürüldüğü yıllar sonra ortaya çıktı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, gömülen bebeğin cesedinin bulunması için çalışmaları devam ediyor.
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