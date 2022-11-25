Adıyaman’da vahşet! Kendi evlatlarını öldürdükleri 19 yıl sonra ortaya çıktı

Adıyaman’da 19 yıl önce gayrimeşru olarak dünyaya gelen bebeğin öz anne ve babası tarafından öldürüldüğü yıllar sonra ortaya çıktı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, gömülen bebeğin cesedinin bulunması için çalışmaları devam ediyor.