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Adıyaman’da umutlara tükenmedi! 152. saatte Ahmet mucizesi

A Haber
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Giriş: 12.02.2023 11:52
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Narlıkuyu Sitesi’nde arama kurtarma çalışması devam ediyor. 7 yaşındaki Hacı Ahmet “Buradayım” dedi. Ekipler Hacı Ahmet ve ablası Nehir’i kurtarmak için zamana karşı yarıştı. 7 yaşındaki Ahmet kurtarıldı. Ablası Nehir’i kurtarmak için çalışmalar sürüyor. O noktadan gelişmeleri A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.
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