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Adıyaman'da tüyler ürperten cinayet! Karısını vahşice katledip bahçeye attı

Adıyaman'da tüyler ürperten cinayet! Karısını vahşice katledip bahçeye attı

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 19.07.2024 23:22
Adıyaman'da gözü dönmüş koca 3 çocuğunun annesini feci şekilde öldürdü. Cani koca eşini katlettiği yetmezmiş gibi bir de cesedini torbaya koyarak bahçeye attı. Mahalleye yayılan kötü kokular sonrası durum ekiplere bildirildi ve korkunç gerçek ortaya çıktı. Cinayete ilişkin çalışma yürüten polis ekipleri katil kocayı gözaltına aldı.
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