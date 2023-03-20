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Adıyaman’da selde kaybolan hamile hemşirenin cansız bedeni bulundu

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 10:33
Son dakika haberleri… Adıyaman’da 15 Mart’ta meydana gelen sel felaketinde evinin bahçesindeki konteynerle birlikte suya kapılan hamile hemşire Fatma TEkdal'ın cansız bedeni bulundu. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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