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Adıyaman’da sel felaketi: 1 ölü 3 kayıp! A Haber sel bölgesinde

A Haber
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Giriş: 15.03.2023 13:06
Son dakika haberleri… Deprem afetinden etkilenen Adıyaman’da sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Caddeleri su bastı evler çamura gömüldü. 1 kişi öldü, 3 kayıp aranıyor. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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