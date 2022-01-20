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Adıyaman'da okullar tatil mi? Adıyaman'da okullar kaç gün tatil edildi?

İHA
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Giriş: 20.01.2022 11:21
Adıyaman Valiliği, 20 Ocak Perşembe günü ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu. Salı ve Çarşamba günü kar ve tipi nedeniyle okulların tatil edildiğini duyuran Adıyaman Valiliği, Perşembe günü de okulları tatil etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
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