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Adıyaman'da korkutan görüntü! Önce depremden sonra kayalardan kaçtılar

DHA
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Giriş: 15.02.2023 15:38
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ilde yıkıma sebep oldu. Adıyaman'da dağların ortasında bulunan Eski Kahta Köyü'ne depremle birlikte dev kayalar yağdı. Evlerin üstüne gelme tehlikesi olan ve ortadan ikiye ayrılan kayalar nedeniyle, köy sakinleri evlerini terk edip çadırlarda yaşamaya başladı. Köyde yaşayan Erol Bulgur, "Bir deprem daha olsa bu kayalar komple üzerimize gelecek" dedi.
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