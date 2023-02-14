14 Şubat 2023, Salı
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Adıyaman’da Isias Otel depremde yıkıldı! 43 kişilik rehberden 30'unun cansız bedenine ulaşıldı
Adıyaman'daki Isias Hotel'de 43 kişilik rehber grubunda 30'u hayatını kaybetti. 12 rehber sağ veya yaralı kurtarıldı, 1 rehber aranıyor. 30 rehberin hayatını kaybettiği otel hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar anlattı.