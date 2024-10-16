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Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 00:05
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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