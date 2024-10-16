16 Ekim 2024, Çarşamba
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Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.