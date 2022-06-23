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Adıyaman’da hayrete düşüren olay! Yılandan korktu bahçeyi yaktı

İHA
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Giriş: 23.06.2022 11:25
Adıyaman'da, bahçede gördüğü yılandan korkan kadın, bahçeyi yakarak yılanı uzaklaştırmaya çalıştı. Kadının korkusundan yaktığı bahçeyi itfaiye ekipleri söndürdü.
Yılan korkusu bahçeden etti YILAN KORKUSU BAHÇEDEN ETTİ

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Korkup bahçeyi yaktı
Korkup bahçeyi yaktı
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