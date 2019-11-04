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04.11.2019

Adıyaman'da eniştesine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Adıyaman’da bir kişi sokak ortasında eniştesi Abdullah Polat'a 3 el ateş etti. Vücuduna bir kurşun isabet eden Abdullah Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırganın yakalanması için de polis çalışma başlattı.

Olay, Turgut Reis Mahallesi Hacı Mehmet İnan Cami arkasında bulunan 105. Sokakta meydana geldi. Z.F'nin eniştesi Abdullah Polat'ı kurşunlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sokakta ilerleyen Abdullah Polat'ın yanına gelen Z.F. isimli şahıs tabancasıyla ateş etmeye başladı. İlk olarak eniştesi Abdullah Polat'ın bacaklarına ateş eden şahıs, yere düşen eniştesine ateş etmeye devam etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Eniştesine 3 el ateş eden Z.F. daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan şahıs vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahsın vücuduna 1 kurşunun bacağından isabet ettiği ve sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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