12 Şubat 2023, Pazar
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Adıyaman’da ekipler böyle seslendi: Eyüpcan orda mısın?
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler Erkanlar Apartmanı’ndaki 27 yaşındaki Eyüpcan Aktoprak enkazdan çıkarmak için zamanlar yarışıyor. Enkazdan yükselsen “Eyüpcan orda mısın?” sesleri ümitleri artırdı. Eyüpcan Aktoprak’ın 3 defa bir noktaya vurarak ekiplere cevap verdiği öğrenildi. Eyüpcan’ın dayısı o noktada ümitle bekliyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.