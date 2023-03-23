23 Mart 2023, Perşembe
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Adıyaman’da depremin boyutu bir kez daha gözler önünde: Daha önce böyle bir şey görmedik | Devasa kayalar evleri yıktı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı İncirli köyünde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde dağdan kopan dev kayalar evlerin üzerine düşerek hasara yol açtı. Köy sakinlerinden Mehmet Sait Koç, "Depremden çok, dağlardan gelen seslerden, kaya parçalarından korktuk. Evden çıktığımızda etrafımızdan araba büyüklüğünde kayalar geçiyordu" dedi.