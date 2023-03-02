02 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adıyaman'da depremde yıkılan Hasoğlu Apartmanı’nın sorumluları suçu birbirlerine attı: Binanın yıkılması depremin suçu

Adıyaman'da depremde yıkılan Hasoğlu Apartmanı’nın sorumluları suçu birbirlerine attı: Binanın yıkılması depremin suçu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.03.2023 11:51
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden büyük oranda etkilenen Adıyaman'da 30'dan fazla kişinin öldüğü Hasoğlu Apartmanı'nın sorumluları ifadelerinde suçu birbirlerine attı. Şüpheli müteahhit ise "Binanın yıkılması depremin suçu" dedi.
’’Binanın yıkılması depremin suçu’’
''Binanın yıkılması depremin suçu''
İşte fay hattının başlangıç noktası!
İşte fay hattının başlangıç noktası!
Hangi binaya güçlendirme yapılır?
Hangi binaya güçlendirme yapılır?
Arabanın bagajında cesetle yakalandı
Arabanın bagajında cesetle yakalandı
Aileyi sözde sağlam bina öldürdü!
Aileyi sözde sağlam bina öldürdü!
Elçin Afacan nasıl zayıfladı?
Elçin Afacan nasıl zayıfladı?
99’un simge fotoğrafını çekmişti! Ailesini arıyor
99’un simge fotoğrafını çekmişti! Ailesini arıyor
İstanbul’da büyük taşınma nasıl olacak?
İstanbul'da büyük taşınma nasıl olacak?
Evlerinin yanı başına otağ kurdular
Evlerinin yanı başına otağ kurdular
Kahramanmaraş’ta yeni deprem
Kahramanmaraş'ta yeni deprem
Film sahnesi gibi kaçırma kamerada!
Film sahnesi gibi kaçırma kamerada!
Çantadan çıkan şoke etti: Kız arkadaşı olarak...
Çantadan çıkan şoke etti: Kız arkadaşı olarak...
Daha Fazla Video Göster