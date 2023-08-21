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Adıyaman'da deprem konutlarının inşası tüm hızıyla sürüyor

A Haber
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Giriş: 21.08.2023 10:59
Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde kalıcı konutların inşası sürüyor. Son durumu A Haber muhabiri Barış Türel Gölbaşı'ndan aktardı.
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