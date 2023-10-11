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Adıyaman'da deprem konutları | İlk konutlar 29 Ekim'de teslim edilecek

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Giriş: 11.10.2023 12:02
Adıyaman’daki depremzedeler için yapılan kalıcı konutların ilk kısmı cumhuriyetin 100. yıl dönümünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda teslim edilecek.
Adıyaman’da deprem konutları
Adıyaman'da deprem konutları
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