24 Ağustos 2024, Cumartesi
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Adıyaman'da badem hasadı başladı
Türkiye'de badem üreticiliğinde ilk sıralarda yer alan Adıyaman'da toplam 100 bin dekar arazide üretimi yapılan badem hasadına başlandı. Hasat heyecanı yaşayan badem üreticileri, bu yıl 20 bin ton civarında rekolte bekliyor.