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Adıyaman'da badem hasadı başladı

Adıyaman'da badem hasadı başladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 10:45
Güncelleme:24.08.2024 10:45
Türkiye'de badem üreticiliğinde ilk sıralarda yer alan Adıyaman'da toplam 100 bin dekar arazide üretimi yapılan badem hasadına başlandı. Hasat heyecanı yaşayan badem üreticileri, bu yıl 20 bin ton civarında rekolte bekliyor.
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Adıyaman'da badem hasadı başladı
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