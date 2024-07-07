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Adıyaman'da akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı, yangın tarlaya sıçradı

İHA
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Giriş: 07.07.2024 12:10
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akaryakıt yüklü tanker devrilerek alev alev yandı. Etrafındaki tarlaya sıçrayan yangın Kâhta İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
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