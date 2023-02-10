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Adıyaman'da 103. saatte enkazda zorlu mücadele! Bir kişiden ses alındı | Adıyaman'da son durumu A Haber ekipleri aktardı

A Haber
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Giriş: 10.02.2023 11:56
Yeri tespit edilen bir kişinin kurtarılması için çalışma sürüyor. O anlar havadan görüntülendi. Ekipler Adıyaman’da enkaz altında olan bir kişiden ses aldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve Hande Bayraktar aktardı.
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