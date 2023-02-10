Adıyaman'da 103. saatte enkazda zorlu mücadele! Bir kişiden ses alındı | Adıyaman'da son durumu A Haber ekipleri aktardı

Yeri tespit edilen bir kişinin kurtarılması için çalışma sürüyor. O anlar havadan görüntülendi. Ekipler Adıyaman’da enkaz altında olan bir kişiden ses aldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve Hande Bayraktar aktardı.

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