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Adıyaman'a 15 bin kişilik konteyner kent kuruluyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2023 14:09
Adıyaman'a 15 bin kişilik konteyner kent kuruluyor. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
15 bin kişilik konteyner kent kuruluyor
15 bin kişilik konteyner kent kuruluyor
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