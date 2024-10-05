Adım adım Lübnan işgali! Canlı yayında bombardıman

Sınır hattında Lübnan’a girmeye çalışan İsrail bölgeye bomba yağdırıyor bir taraftan da topçu atışları yapılıyor. Canlı yayına yansıyan o anların detaylarını A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.

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