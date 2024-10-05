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Adım adım Lübnan işgali! Canlı yayında bombardıman

Adım adım Lübnan işgali! Canlı yayında bombardıman

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 14:44
Sınır hattında Lübnan’a girmeye çalışan İsrail bölgeye bomba yağdırıyor bir taraftan da topçu atışları yapılıyor. Canlı yayına yansıyan o anların detaylarını A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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