Adım Adım İstanbul’da yeni durak Fatih! Her köşesi tarih her köşesi lezzet

Son dakika yaşam haberleri... İstanbul'un her köşesi gizli bir hazine. Tarihi yarımadanın içindeki Fatih ise kuşkusuz onlardan en özeli. Ekibimiz tarihi ilçeyi adım adım dolaştı. İşte izlenimleri…

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