Adım Adım İstanbul bu hafta Adalar’a konuk oldu! İşte o renkli ve büyüleyici görüntüler

A Haber ekranlarında büyük beğeni ile izlenen Adım Adım İstanbul, bu hafta Adalar’a konuk oldu. Ekibimizden Mehmet Karataş'ın anlatımı Kadir Mercan ve İskender Demirel'in görüntüleri büyüleyici dakikalar…

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