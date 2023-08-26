Sizleri İstanbul turuna çıkartacağız. A Haber ekibimiz, sizler için İstanbul’u ilçe ilçe gezecek. Ve ilçelerin tarihini, kültürünü ve yemeklerini ekranlara taşıyacak. Adım adım İstanbul’un ilk bölümünde, Silivri’yi tanıyacağız.