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Adım Adım İstanbul

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Giriş: 26.08.2023 19:12
Sizleri İstanbul turuna çıkartacağız. A Haber ekibimiz, sizler için İstanbul’u ilçe ilçe gezecek. Ve ilçelerin tarihini, kültürünü ve yemeklerini ekranlara taşıyacak. Adım adım İstanbul’un ilk bölümünde, Silivri’yi tanıyacağız.
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