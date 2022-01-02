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Adenovirüse dikkat! Hızla yayılıyor görme kaybına yol açabilir

DHA
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Giriş: 02.01.2022 12:17
Solunum yolu hastalıklarına yol açmasıyla bilinen adenovirüsler, gözde de ciddi enfeksiyonlara sebep oluyor. Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Enfeksiyon Birimi Başkanı Prof. Dr. Ulviye Yiğit, son haftalarda adenovirüse bağlı konjonktivit (göz iltihabı) vakalarında epidemi (salgın) düzeyinde ciddi bir artış yaşandığını söyleyerek, uyarılarda bulundu.
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