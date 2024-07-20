20 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Adaya inen ilk taburdaki asker anlatıyor

Adaya inen ilk taburdaki asker anlatıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2024 12:15
Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmün önüne geçmek, Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden yarım asır geçti. Adaya inen ilk taburdaki askerlerden biri olan Gazi Mehmet Erdoğmuş, verilen kahramanca mücadeleyi anlattı.
Adaya inen ilk taburdaki asker anlatıyor
Adaya inen ilk taburdaki asker anlatıyor
Organize suç örgütü çökertildi: 11 gözaltı
Organize suç örgütü çökertildi: 11 gözaltı
A Haber’in acı günü
A Haber'in acı günü
61 yaşındaki vatandaş tek başına CHP’li belediyelere bedel!
61 yaşındaki vatandaş tek başına CHP'li belediyelere bedel!
Dilan Polat tahliye olacak mı?
Dilan Polat tahliye olacak mı?
Katil Timur Cihantimur cezaevinde darp edildi
Katil Timur Cihantimur cezaevinde darp edildi
Gölde kaybolan 2 balıkçının cansız bedeni bulundu!
Gölde kaybolan 2 balıkçının cansız bedeni bulundu!
Çanakkale’de orman yangını!
Çanakkale'de orman yangını!
Giresun’da heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı
Giresun’da heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı
Çanakkale ve Balıkesir’de yangın!
Çanakkale ve Balıkesir'de yangın!
Karısını vahşice öldürüp bahçeye attı!
Karısını vahşice öldürüp bahçeye attı!
Kavşağa kontrolsüz giren otomobil ciple çarpıştı!
Kavşağa kontrolsüz giren otomobil ciple çarpıştı!
Daha Fazla Video Göster