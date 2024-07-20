Adaya inen ilk taburdaki asker anlatıyor

Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmün önüne geçmek, Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden yarım asır geçti. Adaya inen ilk taburdaki askerlerden biri olan Gazi Mehmet Erdoğmuş, verilen kahramanca mücadeleyi anlattı.