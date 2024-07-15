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Adana’yı fırtına vurdu! Ağaçlar söküldü çatılar uçtu

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 15.07.2024 12:11
Adana’yı sağanak ve fırtına vurdu. İnşaattaki kule vinç devrildi. Bazı ağaçlar yerinden sökülürken fırtınaya dışarıda yakalananlar büyük korku ve panik yaşadı.
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