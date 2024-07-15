Adana’yı fırtına vurdu! Ağaçlar söküldü çatılar uçtu

Adana’yı sağanak ve fırtına vurdu. İnşaattaki kule vinç devrildi. Bazı ağaçlar yerinden sökülürken fırtınaya dışarıda yakalananlar büyük korku ve panik yaşadı.

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