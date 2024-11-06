Adana’ya şehit ateşi düştü!

İstanbul'da kaza sonucu şehit olan Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün şehadet haberi Adana'daki ailesine verildi. Askeri erkan ve kamu müdürleri, şehit Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün Adana'nın Pozantı ilçesindeki baba ocağına giderek oğullarının şahadet haberini anne Suzan ve baba Ahmet Öz'e verdi. Anne Suzan Öz'ün, "Ciğerim yanıyor. Ben onlar için hep Allah kaza beladan korusun diye dua ederdim" sözleri yürek yaktı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesinin yarın öğlen namazından sonra Pozantı'da toprağa verileceği öğrenildi.

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