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Adana'nın yüksek kesimleri kar altında! Kozan-Feke yolunda ulaşım aksadı

A Haber
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Giriş: 04.02.2023 13:19
Adana'da kar tipiye dönüştü. Kozan-Feke yolu, Akkaya mevkiinde kar nedeniyle trafik aksadı. Biriken kar nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, kazalar da meydana geldi. Karayolları ekipleri, yolu yeniden açmak için çalışma başlattı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o noktadan detayları aktardı.
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