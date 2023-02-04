Adana'nın yüksek kesimleri kar altında! Kozan-Feke yolunda ulaşım aksadı

Adana'da kar tipiye dönüştü. Kozan-Feke yolu, Akkaya mevkiinde kar nedeniyle trafik aksadı. Biriken kar nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, kazalar da meydana geldi. Karayolları ekipleri, yolu yeniden açmak için çalışma başlattı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o noktadan detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN