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Adana’nın ünlü lezzetleri bu festivalde!

Adana’nın ünlü lezzetleri bu festivalde!

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 08:53
8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı. Hem gözler hem damaklar lezzete doyacak. Festival 20 Ekim’e kadar sürecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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