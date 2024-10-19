Adana’nın ünlü lezzetleri bu festivalde!

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı. Hem gözler hem damaklar lezzete doyacak. Festival 20 Ekim’e kadar sürecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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