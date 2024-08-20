20 Ağustos 2024, Salı
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Adana'nın kedisi de asabi
Adana'da kendisini sevmek isteyen vatandaşları tırmalayan asabi kedi 'Kızım', vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Artan tırmalama vakalarının ardından yattığı noktaya 'Dikkat tırmalar' yazısı asılan kedinin bulunduğu Kuyumcular Çarşısı'na köpek dahi korkusundan gelemiyor.