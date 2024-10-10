Adana’nın gönüllü turizm elçileri! 1970’ler gelmiş gibi…

Onlar Adana'nın gönüllü turizm elçileri, 70'lerin Adana'sının yöresel kıyafetleriyle etkinliklere katılarak kentin tanıtımına katkıda bulunuyorlar. En son TEKNOFES’te karşımıza çıkan Adana'nın turizm elçileriyle ekibimiz bir araya geldi. Adanalılığı kabadayılığı onlardan dinledi.

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